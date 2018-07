REUTERS/Robert Galbraith Cofundador da Apple, Wozniak se uniu com criadores da internet para pedir o adiamento da votação sobre neutralidade da rede

Nesta segunda-feira, 11, Tim Berners-Lee e Vint Cerf, considerados "pais da internet", em conjunto com Steve Wozniak, cofundador da Apple, enviaram uma carta para a Federal Communications Comission (FCC), órgão que regula o setor de telecomunicações dos Estados Unidos, pedindo para que a votação sobre neutralidade da rede, marcada para esta quinta-feira, 14, seja adiada.

Neutralidade da Rede é um princípio que impede que provedores de internet bloqueiem ou reduzam a velocidade dos usuários ao acessar determinados sites ou aplicativos baseados em web.

De acordo com os pioneiros, a FCC “não entende como a internet funciona”. Na carta, os autores pontuam que a proposta de acabar com a neutralidade da rede nasceu de um entendimento equivocado sobre o funcionamento da internet.

Em julho, os cientistas já haviam enviado um relatório de 43 páginas para a FCC detalhando os problemas da proposta defendida por Ajit Pai, presidente da organização. Segundo a carta, a FCC não corrigiu os defeitos apontados no documento anterior e baseou sua proposta sobre o fim da neutralidade da rede em cima de erros técnicos.

A carta também questiona a validade da consulta pública realizada pela FCC sobre neutralidade da rede. Em novembro, foi revelado que aparentemente quase um milhão de comentários registrados na consulta pública foram feitos por meio de fraudes usando nomes de pessoas reais. Outros 500 mil teriam sido registrados por meio de e-mails russos. Na carta, os pais da internet apontam que a FCC falhou em responder às críticas e aos questionamentos feitos pelo Advogado Geral de Nova York sobre os problemas.

Antes dos pioneiros da internet se pronunciarem, a Internet Association, que reúne mais de 40 empresas, entre elas Google e Amazon, já havia pedido que a FCC adie a votação. Em uma carta enviada a Pai, o presidente da Internet Association, Michael Beckerman, pediu que a votação seja adiada ou para que os cinco comissários votem para derrubar a medida.

A FCC planeja votar o assunto em 14 de dezembro para deixar de lado as regras que garantem a neutralidade da rede aprovadas em 2015 durante o governo Obama. A proposta é liderada pelo presidente do conselho da FCC, Ajit Pai, indicado por Donald Trump no começo de 2017.