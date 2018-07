Imprensa canadense classifica ex-CEO da Apple como “gênio” e “visionário”

TORONTO – Os principais veículos de imprensa canadenses renderam homenagens nesta quinta-feira, 6, a Steve Jobs, que morreu após uma longa luta contra um câncer no pâncreas. No país que criou o BlackBerry – o celular que nos últimos anos perdeu a hegemonia no mercado de smartphones devido à chegada do iPhone – e onde seu fabricante, a Research In Motion (RIM), é considerada um tesouro nacional, a morte de Jobs foi qualificada como a perda de um gênio.

Fãs deixam tributos a Steve Jobs em uma loja na região central de Montreal, no Canadá. FOTO: Christinne Muschi/Reuters

O jornal The Montreal Gazette dedicou nesta quinta-feira um de seus editoriais a Jobs, que foi retratado como “visionário” e uma das raras pessoas que mudam o mundo com suas ações. “Ele mudou e fez do mundo mais divertido. Não é possível dizer isso de muita gente”, disse a publicação.

Os empresários canadenses Mike Lazaridis e Jim Balsillie, da RIM, também elogiaram Jobs. ”Steve Jobs foi um grande visionário e um respeitado concorrente. Oferecemos nossas mais profundas condolências à sua família e a todos os funcionários de Apple”, disseram ambos em comunicado.

O jornal mais vendido do Canadá, The Toronto Star, também descreveu Jobs como um revolucionário. “Jobs foi para os negócios o que os Beatles foram para a música: uma mudança de paradigma”, afirmou John Pliniussen, professor de Inovação Empresarial da Universidade de Queen’s.

Por sua vez, o jornal mais influente do Canadá, The Globe and Mail dedicou sua capa a Jobs, “o homem que mudou o seu mundo”.

