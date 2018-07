Um grande percentual dos pais norte-americanos apóiam a proposta de lei que proíbe companhias de coletar informações de usuários de internet a menos que eles concordem explicitamente com isso, de acordo com pesquisa divulgada nesta sexta-feira.

85% dos pais consultados disseram estar mais preocupados hoje com a privacidade do que cinco anos atrás, de acordo com estudo feito pela Zogby International a pedido da Common Sense Media.

O levantamento mostrou que 92% dos pais estão preocupados com o fato de crianças e adolescentes estarem expondo demais suas vidas pessoais na internet e 75% disseram acreditar que as redes sociais falham em proteger a privacidade de crianças.

88% dos pais e 85% dos adolescentes gostariam que as empresas online pedissem sua permissão antes de compartilhar informação com anunciantes, e 88% dos pais indicaram suporte ao projeto de lei nos EUA que torna isso obrigatório.

/DIANE BARTZ (REUTERS)