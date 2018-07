Orçamento para liberação da faixa dos 700 MHz pode chegar a R$ 5 bilhões. FOTO: Estadão Orçamento para liberação da faixa dos 700 MHz pode chegar a R$ 5 bilhões. FOTO: Estadão

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, disse nessa terça-feira, 27, que, como as obrigações de cobertura importas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) são gradativas, o Brasil só deve estar totalmente coberto pelo sinal de 3G em 2019. “É razoável que as empresas façam investimentos dos grandes centros para os pequenos centros”, disse o ministro, em audiência pública no Senado.

Bernardo mostrou dados que mostram o crescimento do serviço de 3G nos últimos anos, mas reconheceu que existem reclamações em lugares onde a demanda ainda não é atendida pela oferta.

“É verdade quando as empresas dizem que é difícil instalar infraestrutura no País, mas o Congresso está votando uma lei de antenas, que inclusive já foi aprovada pelo Senado”, comentou. “Isso vai ajudar a melhorar a instalação de infraestrutura. Às vezes, tem cinco mil pessoas usando a mesma antena, é evidente que não vai funcionar”, acrescentou.

O ministro também alegou que o preço médio do minuto de ligação na telefonia móvel tem caído nos últimos anos e garantiu que a Anatel seguirá multando as empresas de telecomunicações que descumprirem as metas de qualidade cobradas pelo órgão regulador.

“As estatísticas mostram que o serviço melhorou. Depois das punições impostas pela Anatel, as empresas se

incomodaram e procuraram melhorar, mas isso não significa que esteja tudo resolvido”, completou.

/ AGÊNCIA ESTADO