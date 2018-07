Fórum sobre governança da internet ganha importância após casos de espionagem; Brasil lidera frente em favor de modelo multissetorial

SÃO PAULO – Entre os dias 22 e 25 de outubro, aconteceu em Bali, na Indonésia, o Fórum Internacional de Governança da Internet (IGF). Lá, o governo brasileiro, representado pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, reforçou a posição do País quanto à opção pelo modelo descentralizado para o organismo responsável pela gestão da internet mundialmente, o Icann. Hoje, a entidade está baseada nos Estados Unidos e é acusada de sofrer influência do governo norte-americano.

Ministro Paulo Bernardo se reúne com conselheiros do Comitê Gestor da Internet do Brasil, em Bali. FOTO: Divulgação

“Essa tutela não é legítima e é isso que queremos mudar”, disse o ministro. “Não temos um modelo detalhado e pronto, mas nossa movimentação visa construir, em conjunto com todos aqueles setores, um novo modelo de governança.”

O presidente do Icann, Fadi Chehadé, visitou o Brasil e articulou propostas com a presidente Dilma Rousseff, que propôs sediar o próximo IGF no País, previsto para acontecer no primeiro semestre de 2014.

Para o vice-presidente da entidade na América Latina, Rodrigo de la Parra, “isso tudo é muito positivo para o Brasil”. “O IGF é uma mesa para discussões e o Brasil pode ser um bom exemplo para o mundo. Estou ansioso para ver o que vai acontecer ano que vem”, afirmou.

Sociólogo e professor da USP, Jorge Machado, esteve em Bali e faz um alerta. “Essa aproximação tem que ser vista com reserva. Já que há um desgaste do Icann, que nunca discutiu o modelo de governança ao longo de todos esses anos.”. O evento de Bali contou com 200 nações.

