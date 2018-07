A medida veio para acalmar o mercado financeiro já que, no dia seguinte ao anúncio da Apple, as ações da Palm caíram mais de 3%. E também para dar uma posição aos usuários do Pre, pois a compatibilidade do aparelho com o iTunes era apontada como um dos pontos fortes do smartphone da Palm. Agora, todos aguardam o próximo movimento da Apple nesta disputa de atualizações, pois a empresa já deixou claro que não pretende permitir que os seus softwares sejam usados em aparelhos concorrentes.

A informação que a nova versão do webOS é compatível com o iTunes 8.2.1 veio por meio do blog oficial do Palm Pre . Depois de anunciar o lançamento e algumas melhorias do software, John Traynor, vice-presidente de produtos e negócios da Palm e autor do texto, finge que já ia se esquecendo da questão que mais interessava a todos.

“Ah sim, e mais uma coisa: o Palm webOS 1.1 restabelece o sincronizador de mídias do Palm. Isso mesmo – mais uma vez você pode ter acesso às suas músicas, fotos e vídeos da versão mais atual do iTunes (8.2.1)”.

O Palm Pre foi lançado no dia 6 de junho nos Estados Unidos e custa US$ 199,99. No Brasil, a previsão é que chegue ainda neste 2º semestre de 2009.