CIDADE DO MÉXICO – Os Jogos Pan-Americanos de outubro no México poderão ser vistos ao vivo pela primeira vez na internet, anunciou o portal que adquiriu os direitos de transmissão.

Os 16o Jogos Pan-Americanos serão realizados de 14 a 30 de outubro em Guadalajara, no Estado de Jalisco, com a participação de 6.000 atletas de 42 países, em 36 modalidades esportivas.

“O Terra tem todos os direitos para transmitir os Jogos Pan-Americanos. Pela primeira vez na história será possível presenciar qualquer competição ao vivo em televisão online de alta definição através de 13 canais”, disse em entrevista coletiva Gerardo Adame, diretor geral da Terra Networks, na quarta-feira.

“Isso vai nos garantir uma grande cobertura e uma grande penetração, tanto a nível nacional como a nível internacional”, disse Horacio de la Vega, diretor comercial do comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

O diretor do Terra afirmou que a cerimônia de abertura do Pan tem audiência esperada de 150 milhões de pessoas no mundo todo.

