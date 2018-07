A Panasonic afirmou nesta sexta-feira, 10, que não espera forte recuperação das vendas no período de final de ano na América do Norte e na Europa, mas que sua deficitária unidade de TV deve voltar ao azul no primeiro trimestre de 2011.

O presidente da Panasonic, Fumio Ohtsubo, disse em entrevista à Reuters que espera aumento dos custos com reestruturação decorrentes da aquisição da subsidiária Sanyo Electric no ano fiscal que tem início em abril, com a companhia mudando o foco para tecnologias “verdes”.

“Não temos um cenário detalhado ainda, mas com base em relatórios da América e Europa, não há grande recuperação do consumo”, disse o executivo, se referindo ao aquecido período das festas de fim de ano.

“(As vendas) estão dentro das estimativas que tínhamos no início do período e ligeiramente em linha com o ano passado, ou um pouco acima”, acrescentou.

Ohtsubo disse ainda esperar que o negócio de TV da companhia retorne ao lucro entre janeiro e março, favorecido pelo lançamento de um novo modelo em fevereiro, embora estime que a unidade apresente seu terceiro prejuízo anual consecutivo no ano fiscal que termina em março.

A Panasonic, que concorre com a Samsung Electronics em televisores, registrou alta de 74% no lucro para o período de julho a setembro.

/ Isabel Reynolds e Reiji Murai (REUTERS)