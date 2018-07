??? Produção e vendas da empresa foram afetadas pelo terremoto que atingiu o Japão em março

TÓQUIO – A Panasonic informou nesta segunda-feira, 20, que prevê uma queda de 11% no lucro operacional do ano fiscal que termina em março de 2012, para 270 bilhões de ienes ( US$ 3,4 bilhões), após o terremoto e tsunami no Japão, em março, afetarem a produção e as vendas da empresa.

Como muitas de suas rivais, a Panasonic tardou a divulgar sua previsão de lucro por ter pouca clareza quanto aos efeitos do desastre.

O consenso de mercado era de lucro de 262,6 bilhões de ienes, segundo a média de 21 estimativas obtidas pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A companhia japonesa teve lucro de 305 bilhões de ienes no ano passado, e afirmou em abril que o montante poderia ser elevado a 310 bilhões de ienes no atual ano fiscal, se não houvesse efeitos do terremoto, que destruiu fábricas e comprimiu a demanda doméstica.

A Panasonic é a quarta maior fabricante mundial de televisores de tela plana em termos de receita, atrás de Samsung Electronics, LG Electronics e Sony, segundo a empresa de pesquisas DisplaySearch.

A empresa também anunciou em abril que planejava eliminar 17 mil empregos e que poderia fechar até 70 fábricas em todo o mundo nos próximos dois anos, para reduzir custos e se livrar de sobreposições após adquirir a Sanyo Electric e a Panasonic Electric Works.

