Em 2012, a empresa deve levar seus smartphones para a Europa, após sete anos fora daquele mercado

Marca de smartphones Lumix, da Panasonic. FOTO: Divulgação

BANGALORE – A fabricante de eletrônicos japonesa Panasonic planeja dar outro passo em seu negócio de smartphones fora do Japão, desta vez com a venda de smartphones na Europa no ano que vem, afirmou o jornal Nikkei.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A companhia, que está negociando com uma grande empresa de telecomunicações com operações em países europeus, também pretende levar smartphones para América do Norte e Ásia, disse a publicação.

A Panasonic Mobile Communications desenvolverá e venderá smartphones com o sistemas operacional do Google, o Android, e os aparelhos serão montados em uma fábrica do grupo no sudeste da Ásia ou por uma terceirizada, segundo o Nikkei.

A companhia pretende vender 7,5 milhões de telefones móveis fora do Japão no ano fiscal de 2015 – metade de suas vendas totais desses produtos.

A Panasonic se retirou do segmento de aparelhos móveis na Europa e na China no ano fiscal de 2005 devido à concorrência e outros fatores.

/ REUTERS