CIDADE DO VATICANO – O papa Francisco também terá uma página na rede social Facebook, além da conta que já possui no Twitter, uma inovação que passou a ser aderida pelo seu antecessor Bento XVI, afirmou nesta sexta-feira o site de informação vaticana, “Vaticaninsider”.

Segundo o artigo publicado nesta página, uma equipe de técnicos em informática acerta os últimos detalhes para abrir oficialmente a página do papa Jorge Bergoglio no Facebook.

Entre esses ajustes finais, os técnicos contratados pelo Vaticano estudam alternativas para evitar a publicação de mensagens e conteúdos ofensivos ou inapropriados na página.

A nova página do papa Francisco no Facebook deve repetir o mesmo êxito de sua conta no Twitter (@Pontifex), onde possui mais de 12 milhões de seguidores de diferentes nacionalidades.

A conta papal no Twitter, criada por vontade de Bento XVI, foi inaugurada no dia 12 de dezembro de 2012 em oito línguas. Depois, a partir do dia 17 de janeiro de 2013, entrou no ar a versão em latim, que despertou um surpreendente interesse entre os usuários.

No dia 28 de fevereiro de 2013, o último dia do pontificado de Ratzinger, a conta do papa no Twitter tinha 3 milhões de seguidores, um número que foi elevado consideravelmente após a mesma ter sido assumida pelo papa Francisco.

Segundo os cálculos de monsenhor Claudio Maria Celli, presidente do Pontifício para as Comunicações Sociais, mais de 60 milhões de pessoas recebem as mensagens do papa devido aos “retweets” dos seguidores.

