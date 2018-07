ROMA – A conta oficial do papa Francisco no Twitter (@pontifex), que tem versões em nove idiomas, alcançou o número de 13 milhões de seguidores.

Ao todo, 13.005.370 usuários seguem o papa na rede, majoritariamente em espanhol, já que o perfil hispânico (@pontifex_es) é o mais seguido da rede social, reunindo um total de 5.415.627 usuários.

Em seguida, vêm os perfis em inglês (3.914.595 seguidores), em italiano (1.647.119), em português (1.011.390), em francês (259.042), em latim (236.808), em polonês (215.082), em alemão (183.363) e em árabe (122.344) — os números são todos coletados durante esta matéria e podem ser atualizados a qualquer momento.

Assim, o papa Francisco continua sendo uma das personalidades mais seguidas no microblog. O mundo digital recebeu com exclusividade, em algumas ocasiões, a mensagem do papa Francisco.

Foi o caso do passado 23 de janeiro, quando, por ocasião da Jornada das Comunicações Sociais apresentada no Vaticano, louvou o uso das redes sociais ao tempo que advertia de alguns perigos que ajudam, como a “exclusão” e “a manipulação”.

Hoje a conta está no nome de Bergoglio, mas ela foi inaugurada em dezembro de 2012 por Joseph Ratzinger, o papa Bento XVI. Em 28 de fevereiro de 2013, quando o papa Ratzinger anunciou sua renúncia ao pontificado, o número de seguidores era de 3 milhões.

A conta foi suspensa durante a Sé Vacante, o período de tempo entre a renúncia de Bento XVI e a eleição de Francisco (13 de março). Em seguida, foi reabilitada em 17 de março, com o nome do pontífice argentino.

/ EFE