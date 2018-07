Se você já tem um iPad e enjoou do fundo de tela padrão da Apple, ou se um amigo seu já comprou o gadget e não para de falar nisso, talvez seja a hora de aprontar um pouco com os papéis de parede disponibilizados pelo Gizmodo. O site oferece uma série de piadinhas visuais adaptadas para o formatão do iPad.

Imagine o que aconteceria se o seu amigo ligasse o iPad e desse de cara com a famigerada tela de erro do Windows? Ou se ele achasse que a tela de vidro quebrou? Certamente, o susto não deve durar mais que alguns segundos. Mas a piada ainda pode valer a pena.