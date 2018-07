Desenvolvido em Taiwan, e-paper se vale de impressão térmica para apagar e reescrever mensagens até 260 vezes

TAIPÉ – O i2R e-Paper é um tipo de papel, mas não papel como nós o conhecemos — não ainda, afirmaram os responsáveis por seu desenvolvimento, de Taiwan. O produto usa uma impressora térmica, do mesmo tipo empregado em máquinas de fax. Quando a mensagem não é mais necessária, o papel pode ser apagado com um botão — pronto para ser usado novamente até 260 vezes.

Pesquisadores do Instituto de Pesquisa Tecnológica Industrial, onde o papel foi desenvolvido, dizem que ele é o substituto ideal para letreiros de papel e cartazes que são produzidos aos milhares ao redor do mundo.

“Acho que a maior inovação é que aparelhos com painéis tradicionais normalmente precisam de eletricidade para mostrar letras, mas nossa tecnologia torna isso mais parecido com o uso de papel normal”, disse John Chen, vice-presidente do Instituto e diretor-geral do Centro de Tecnologia de Painéis.

“Em primeiro lugar, ele não requer eletrodos padronizados, é muito leve, macio e pode-se escrever novamente nele. Dessa perspectiva, ele é um papel eletrônico autêntico”.

O que diferencia o i2R e-Paper é o seu revestimento: um filme plástico coberto com um tipo de cristal líquido cuja estrutura é similar à de moléculas de colesterol. O composto não requer uma luz traseira para a impressão e pode produzir diferentes cores.

Quando conectado a uma fonte de eletricidade, o que está impresso pode ser apagado. Também há uma impressora modificada que apaga o papel ao fazê-lo rolar para trás.

Um pedaço do papel do tamanho de uma folha A4, que já está sendo produzido, custa cerca de 60 dólares taiuaneses, aproximadamente US$ 2. Os envolvidos no projeto esperam que ele esteja disponível para consumidores dentro de dois anos.

