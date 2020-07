Dado Ruvic/Reuters Na versão de testes, opções para silenciar grupos por oito horas e uma semana continuam no app

Em breve, o WhatsApp pode oferecer aos usuários a opção de silenciar grupos de conversa por tempo indeterminado. Esse é o novo teste que o WaBetainfo, site especializado em códigos beta do aplicativo de mensagem, identificou em uma versão do app nesta terça-feira, 28.

Segundo o site, a versão 2.20.197.3 do app para o sistema operacional Android traz as novidades da nova configuração para os smartphones. Nas opções, além da opção de silenciar um grupo para sempre, se mantém outras duas alternativas: silenciar por oito horas ou por uma semana. Ainda será possível habilitar a caixa de "mostrar notificações" para todas as opções de silenciamento.

Apesar de testar a novidade, a empresa ainda não confirmou se a configuração irá, de fato, integrar o aplicativo para Android e iOS. Na última semana, o WaBetainfo também identificou outros testes do app para integrar novidades em uma possível atualização, como a possibilidade de até quatro dispositivos se conectarem a uma mesma conta simultaneamente.