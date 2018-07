Presidente da agência afirmou que qualidade do serviço está ‘satisfatório’ e cronograma está sendo cumprido

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – O presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, disse ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, que os serviços de internet móvel de quarta geração (4G) estão funcionando sem problemas. “O nível de qualidade está satisfatório e não temos detectado reclamações em nossos call centers”, disse, após participar hoje de evento de infraestrutura de telecomunicações organizado pela Fiesp.

O presidente da Anatel, João Rezende. Foto: Ed Ferreira/Estadão – 5/9/2012

Segundo Rezende, o monitoramento da qualidade do 4G acontece apenas nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Fortaleza e Recife, que sediaram a Copa das Confederações de futebol e tinham obrigações de prestar este serviço.

“Neste momento, todas as empresas estão cumprindo a meta de cobertura de 50% da área destas cidades. Até dezembro, vamos elevar para 80% da área e para as cidades da Copa do Mundo”, afirmou.

Até o momento o serviço de 4G já conta com pouco mais de 170 mil acessos, de acordo com os últimos números da Anatel. Rezende acrescentou que mantém a projeção de encerrar este ano com 4 milhões de acessos em 4G. “Está muito no início, mas a meta está mantida”, ressaltou. Segundo ele, porém, à medida que os serviços forem ganhando relevância a tendência é que os usuários cobrem mais por qualidade.

Sobre a Copa das Confederações, ele afirmou que foram fiscalizadas e feitas medições dos níveis de cobertura de voz e dados nos estádios. De acordo com ele, a intenção é de antecipar possíveis problemas nos serviços para a Copa do Mundo.

Outra medida da Anatel citada por Rezende será monitorar o desempenho dos serviços móveis em horários de pico em áreas urbanas.

A expectativa do órgão regulador é divulgar até o próximo dia 15 um novo relatório, em nível nacional, da prestação dos serviços das teles.

