A Agência Nacional de Telecomunicações concluiu que o serviço de banda larga da Telefônica, o Speedy, está normalizado, quase depois de dois anos após as falhas que deixaram os usuários sem internet, afetando inclusive serviços públicos, como o Poupatempo e os computadores da Polícia Militar, no Estado de São Paulo.

Em documento com a data de terça-feira, 6, a agência afirma ter concluido as análises técnicas sobre as melhorias adotadas pela Telefônica no Speedy realizadas em 2009. Entre as exigências apresentadas, estavam a expansão da capacidade de comunicação entre os computadores no Brasil e servidores no exterior, contratação de funcionários, criação de quatro centros de serviços, melhorias na rede, no atendimento e na comercialização.

Segundo a Anatel, os três planos de melhorias propostos pela Telefônica foram concluídos dentro do prazo.

A agência listou as quatro principais falhas que afetaram a rede do Speedy nos últimos dois anos. A primeira pane aconteceu das 8 horas do dia 2 de julho até à meia-noite do dia 5 de julho de 2008, deixando 2 milhões de assinantes sem acesso. As falhas nos equipamentos do Speedy são a causa apontada pela Anatel. A segunda pane atingiu todos os usuários do Speedy das 22 horas do dia 6 de abril às 3h30 9 de abril de 2009, causado por um ataque de hackers. A terceira pane, no dia 18 de maio do ano passado, teria deixado todos os usuários sem acesso à internet por doze horas por causa de uma instabilidade do DNS. A última foi no dia 2 de julho, também no ano passado, quando o mesmo problema deixou os clientes do Speedy sem internet por seis horas e meia.

Investimentos

No mesmo documento, a Anatel também publicou os primeiros resultados de uma investigação sobre os investimentos realizados pela Telefônica no Speedy. A Associação de Engenheiros de Telecomunicações havia encaminhado “uma série de correspondências” denunciando que os valores apresentados pela empresa não eram reais.

As notas fiscas apresentadas para o Plano de Melhora da Rede Speedy, que totalizariam investimentos de R$ 33,6 milhões segundo a Telefônica, somavam R$ 30,4 milhões. Uma diferença de 3,2 milhões de reais.

A diferença é maior para os investimentos realizados durante o plano de estabilização de 180 dias. A proposta apresentada era de um gasto de R$ 17,5 milhões, mas as notas apresentadas somaram apenas R$ 10,3 milhões.

Os resultados da análise serão encaminhados para a Superintendência de Radiofrequência e Fiscalização e para a Superintendência de Serviços Públicos.