TOP 10 1. Flipboard | Posts de blogs, tweets, feeds do Facebook e do Google Reader são entregues com cara de revista. Foi o mais badalado de 2010. Grátis. (Foto 1) 2. Zite | Na esteira do Flipboard, usa redes sociais para organizar conteúdos em forma de revista. Mas ele sugere conteúdo baseado em sua navegação. Grátis. 3. Osmos HD | Jogo zen em que você controla a gravidade, absorve estrelas e fuge de buracos negro. US$ 4,99. (Foto 2) 4. DJ Soundbox | Transforma seu iPad numa pick-up. Não dá para tirar onda de DJ profissional, mas é suficiente para impressionar em festinhas. U$S 1,99. 5. The Daily | Primeiro jornal só para iPad, tem efeitos bacanas, como games e interação com o Twitter. Edição é atualizada ao longo do dia. US$ 0,99/semana. 6. Amplitube | Com um conector iRig, seu iPad vira um amplificador com pedais, para guitarra ou baixo. Tem versão grátis. 7. Marvel Comics | O iPad parece ter sido criado para ler gibis, e os títulos da Marvel são indispensáveis. Cada revista custa US$ 1,99. 8. Air Video | Faça streaming pela sua rede interna ou pela internet dos vídeos que estão no seu computador para o iPad. US$ 2,99. 9. Call of Duty Zombies | Episódio extra do COD Black Ops no iPad. A lógica militar continua a mesma, mas agora você precisa matar zumbis. US$ 4,99. (Foto 3) 10. Wired | Não à toa, a revista de tecnologia foi a que entendeu mais rapidamente a graça de fazer uma versão multimídia no iPad. Custa US$ 3,99 por edição.