BRASÍLIA – A presidente Dilma Rousseff comemorou em sua conta pessoal no Twitter a aprovação do Marco Civil da Internet pela Câmara dos Deputados. O projeto segue agora para o Senado, após o governo fazer concessões a rebeldes da base aliada, que defenderam interesses das operadoras de telecomunicações.

“A aprovação do Marco Civil da Internet pela Câmara dos Deputados é uma vitória de toda a sociedade brasileira”, escreveu Dilma no Twitter. “O Marco Civil é uma ferramenta da liberdade de expressão, da privacidade do indivíduo e do respeito aos direitos humanos.”

Conforme informou nesta terça-feira o jornal O Estado de S.Paulo, a intenção do governo é acelerar o trâmite no Senado para que a presidente sancione o projeto até 22 de abril, quando o Brasil sedia conferência internacional sobre governança na internet.

“O projeto (do Marco Civil) mostra o protagonismo do Brasil em um tema que o mundo debate: a segurança, a privacidade e a pluralidade na rede”, afirmou Dilma no Twitter.

/ Rafael Moura, Agência Estado