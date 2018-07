Um anúncio da rede de supermercados Walmart traz o novo preço para o modelo Elite, com HD de 120 GB. Anteriormente, o Xbox 360 Elite custava US$ 400.

Historicamente, as mudanças de preço nos consoles são primeiro avistadas no material publicitário de grandes lojas, para finalmente serem anunciados pelos fabricantes. Foi assim com a primeira redução de preço do Xbox 360 e com o próprio PS3, que uma semana antes do anúncio já podia ser visto no site da loja vitual Amazon com o novo preço.

A principal diferença do modelo Elite vendido a US$ 300 é a ausência do cabo de vídeo componente e do cabo HDMI, que são vendidos separadamente. A Microsoft segue o mesmo caminho da Sony, que para cortar custos oferece um videogame de alta definição com cabo de vídeo composto incluso na caixa. O cabo composto (ou RCA) não é capaz de transmitir o sinal de vídeo em alta definição para o televisor, sendo adequado apenas para uso com fontes de vídeo de definição padrão e televisores de tubo.

ATUALIZAÇÃO A rede americanas de lojas Target confirmou a redução de preço do Xbox 360 Pro, com HD de 60 GB para US$ 250. Com essa redução, que já foi confirmada por outras redes de lojas, o Xbox 360 Pro custará o mesmo que o Wii.

Essa equiparação de preços pode ser o ponto de ruptura na liderança da Nintendo. Mesmo com a interação diferenciada, o Wii não vem equipado com HD nem roda filmes em DVD. Por US$ 250, além de um videogame competente, a Microsoft também entrega um leitor de DVDs, tocador de músicas e visualizador de imagens.

Além disso, o Xbox 360 consegue acessar o conteúdo de computadores com Windows instalado, para reproduzir vídeos em alta definição (inclusive baixados da internet), músicas e fotos estocados no HD de todos os computadores da mesma rede doméstica. Isso, sem mencionar o serviço Xbox Live, que permite o download de músicas, vídeos, demos de jogos e partidas via internet, que é considerado um dos principais atrativos do console.

Um Media PC que roda jogos por US$ 250. Um leitor de Blu-ray que faz tudo isso por US$ 300. A Nintendo terá que se esforçar bastante para manter sua posição, pois é difícil justificar a compra do Wii, por US$ 250, se ele só roda games.

No terreno dos videogames portáteis, onde a Nintendo domina desde o lançamento do primeiro GameBoy, no final dos anos 1980, a maré já começou a mudar. A Sony, depois de reduzir o preço do seu PlayStation Portátil (PSP) e melhorar a qualidade e quantidade dos jogos, conseguiu liderar as vendas por várias semanas no Japão e nos EUA. A principal razão dessa escalada é a capacidade multimídia do PSP. Além dos jogos, ele roda vídeos em MP4, músicas e visualiza fotos, além de navegar na internet.

Só com o DSi, revisão recém-lançada pela Nintendo do portátil DS, foi incorporada a reprodução de músicas e navegação pela web direto pelo aparelho, sem acessórios.

Ainda não há previsão para a redução de preço dos modelos do Xbox 360 chegar ao Brasil.