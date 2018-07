Os rumores começaram na semana passada. Depois de diversas tentativas frustadas (como o Buzz e o Wave), o Google iria lançar uma nova rede social, o Google Me, para competir com o Facebook e seus quase 500 milhões de usuários. Nesta segunda, 5, o diretor executivo da empresa no Reino Unido, Matt Brittin, afirmou que há espaço para um concorrente ao aparentemente intocável Facebook.

Questionado sobre a nova rede social, Brittin não a desmentiu — apenas se recusou a comentar sobre “esse tipo de boato e especulação”. Os rumores ao redor de uma possível investida do Google no mercado de redes sociais começaram quando o fundador do Digg, Kevin Rose, escreveu em seu Twitter: “Ok, um grande boato: Google está para lançar um competidor para o Facebook muito em breve, o Google Me, fonte muito confiável”.

O boato foi visto com muita expectativa e apreensão, dado o histórico do Google em redes sociais. O Orkut só emplacou verdadeiramente no Brasil. O Google Wave não chamou a atenção esperada. O Buzz foi muito criticado por apresentar problemas de privacidade. Assim que foi lançado, o Buzz automaticamente criou um círculo de contatos para cada usuário baseando-se nos contatos do Gmail e do Gtalk. Isso criou situações desconfortáveis para diversos usuários, que reclamaram de ter de se relacionar na rede com contatos profissionais e desconhecidos.

