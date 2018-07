Cherie Blair, esposa do ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, durante o evento nos EUA. FOTO: Jason Reed/REUTERS

A secretária de Estado dos Estados Unidos, Hillary Clinton, e Cherie Blar, a esposa do ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, lançaram na quinta-feira, 7, a iniciativa mWomen, um programa que pretende levar os benefícios sócio-econômicos da telefonia móvel para mulheres em países em desenvolvimento.

Em um evento do Departamento de Estado, Hillary Clinton, Cherie Blair e Rob Conway, conselheiro da associação de operadoras de telefonia móvel GSMA, que criou o programa, apresentaram a iniciativa, descrita como uma colaboração “sem precedentes” entre os setores privado e público, dedicados ao desenvolvimento.

O programa pretende diminuir a brecha entre homens e mulheres que têm acesso a um telefone celular no mundo. De acordo com um estudo publicado em fevereiro pela GSMA e a Fundação Cherie Blair, uma mulher tem 21% menos chances de ter acesso a um telefone celular do que um homem, porcentagem que aumenta para 23% em países da África sub-saariana, a 34% no Oriente Médio e a 37% no sul da Ásia.

Essa distância representa 300 milhões de mulheres, que também enfrentam outros obstáculos, sobretudo sócio-econômicos, como o custo de uma aparelho móvel, a desconfiança de maridos de que elas possuam um celular, ou o analfabetismo, entre outros.

O objetivo da iniciativa é reduzir a diferença pela metade nos próximos três anos e facilitar o acesso a celulares para 150 milhões de mulheres que vivem com menos de US$ 2 por dia.

O programa também promove o uso do celular para melhorar as condições sócio-econômicas das mulheres, principalmente nas áreas da saúde, da educação, financeira e empresarial.

Segundo a GSMA, existe um forte incentivo para a participação do setor privado neste programa, por causa da oportunidade de negócios em países em desenvolvimento, o que pode render a US$ 13 bilhões por ano com os novos clientes potenciais.

Atualmente, 20 operadoras presentes em 115 países se comprometeram em apoiar o projeto mWomen, entre elas a Telefónica (controladora da Vivo no Brasil), a americana AT&T, a France Telecom/Orange e a Vodafone. A fabricante Nokia também vai colaborar com o projeto.

Hillary, que assegurou o apoio do Departamento de Estado e do USAID, defende que “investir em mulheres é investir em famílias, comunidades e países”, e que “investir no desenvolvimento delas é a maneira mais direta e efetiva de promover o progresso econômico e social mundialmente”.

Para Cherie Blair, “melhorar o acesso a telefones celulares para mulheres significa que elas poderão se sentir mais seguras, adquirir conhecimentos e acessar a informações sobre saúde e aumentar sua renda”.

“Uma agricultora da África sub-saariana pode aprender como proteger sua colheita contra pragas; uma empreendedora da América Latina pode obter mais facilmente uma licença para seu negócio ou se comunicar com um cliente ou fornecedor; e uma mulher da Ásia pode fazer transações bancárias ou controlar as finanças da sua família”, acrescentou a secretária de Estado.

A tecnologia móvel ajuda ainda a fortalecer as instituições democráticas e melhorar a governabilidade, por exemplo, durante as eleições, ou promever denúncias contra restrições ou ações violentas, e a lutar contra a corrupção, afirmou ela.

O Departamento de Estado, que aposta na ampliação do acesso à tecnologias para as mulheres, está desenvolvendo um programa inovador chamado “Justiça Móvel”, para ajudar as mulheres do Congo, na África, onde as violações formam estatísticas “horríveis”, a ter acesso ao sistema judiciário. Desta forma, as mulheres podem usar os celulares para produzir provas ou gravar declarações, ou ainda enviar seus testemunhos aos tribunais, explicou Clinton.

