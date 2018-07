Entrevista com: Aaron Woodman, diretor de plataformas móveis da Microsoft

Quais atualizações haverá para o Windows Phone?

Internet Explorer 9 para smartphones, a capacidade multitarefa para aplicativos de terceiros, o ecossistema que criaremos com a Nokia e a integração com o Kinect. Mas essas são aplicações nas quais ainda estamos trabalhando.

A integração com o Kinect é só em um game?

Queremos mostrar o que podemos fazer com Kinect e Windows Phone. E esse é o caminho: integrá-los da forma mais abrangente possível. O jogo que apresentamos (uma espécie de queimada) mostra um usuário do Kinect tentando fugir das bolas que vêm em sua direção. Já o usuário do Windows Phone podia desviar das bolas e mirar no usuário, que aparecia delineado na tela do celular. É só o começo. Ainda não sabemos como distribuir esse conteúdo e quando ele estará disponível.

A aceleração de hardware é a característica mais importante do IE9 para celular?

Sem dúvidas. Ele vai suportar todos os padrões da internet, como HTML5 e CSS, e terá como diferencial a aceleração de hardware, que usa características do aparelho para criar uma melhor experiência de web.

Vocês planejam uma versão para tablets?

Não. Há um mercado de bilhões de dólares, que é o de smartphones. É nele que vamos focar, principalmente por causa do acordo com a Nokia.

—-

Leia mais:

• Link no Papel – 21/02/2011