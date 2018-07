Migre.me, bit.ly, last.fm. Você com certeza já deve ter ouvido falar de pelo menos um deles, mas você sabe a quais países pertencem esses domínios?

.me – O domínio de Montenegro começou a ser usado em 2007, e hoje virou o oficial do Facebook: fb.me

.gl - Groenlândia. Era relativamente desconhecido até ter sido descoberto pelo Google: goo.gl

.nu – Niue, uma pequena ilha na Polinésia, domínio usado por hackers desde os anos 90.

.tv – Tuvalu, uma ilha no Pacífico. O .tv rende ao País US$ 50 milhões em royalities

.fm – Micronésia. Virou a localidade do Last.fm e do Ping.fm

.ly - Líbia. É usado por muitas empresas, como ow.ly, good.ly e bit.ly

.to – Tonga. É usado em domínios do tipo go.to

.it – O domínio da Itália também desperta atração: é usado em play.it

.gd – O domínio da Ilha de Granada, no Caribe, é muito usado por startups

A questão foi levantada após o governo da Líbia decidir suspender o encurtador vb.ly. O serviço era dedicado a links eróticos. O governo líbio disse que o site ‘violava a legislação local’.

Print da tela do vb.ly, que foi tirado do ar pela Líbia. Na foto, Violet Blue, uma das responsáveis pelo site

Segundo Ben Metcalfe, responsável pelo encurtador junto com Violet, outros sites com a extensão .ly estão correndo risco – entre eles o bit.ly, um dos encurtadores mais usados no Twitter. O órgão regulador da internet no país avisou em junho que os domínios “.ly” com menos de quatro caracteres só poderiam ser utilizados por cidadãos e empresas libanseses.

Vale a pena prestar atenção e lembrar que os domínios são mais que letras soltas – eles estão sujeitos a regras e legislações locais.