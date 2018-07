Charge de David Horsey, ilustrador do Seattle Post-Intelligencer. Numa tradução livre:

“Devido aos grandes prejuízos que temos sofrido, o Planeta Diário está sendo vendido para Lex Luthor… e ele demitiu todo mundo, menos Jimmy Olsen.”

“Lois! Eu preciso salvar o jornal impresso!”

“Ah, desista, Clark, e crie um blog.”

O norte-americano Seattle Post-Intelligencer tinha 146 anos quando, no último dia 17 de março, anunciou a decisão de parar as prensas. Agora, o SPI funciona apenas em sua versão online, no site http://www.seattlepi.com. As novas charges de Horsey, agora produzidas exclusivamente para a web, podem ser encontradas direto no endereço http://www.seattlepi.com/horsey.