Além de bastante útil, o aplicativo de iPhone Battery Free é perfeito quem vive na pilha de que a bateria vai acabar. O telefone avisa que ela está no fim. Faltam 2 horas para chegar em casa. Será que a bateria segura até lá? Basta acionar o aplicativo.

Na telinha, aparece uma pilhona, com a carga ainda disponível. Logo abaixo do desenho — que tem lá seu gracejo, pois o líquido de dentro da bateria faz bolhas — há a quantidade estimada de horas que lhe restam para navegar pela internet (3G e WiFi), para falar (2G e 3G), para reproduzir música e áudio e em espera.

A engrenagem no canto superior esquerdo leva à página de ajustes. Ali você pode dizer que a sua bateria não está com a saúde a 100%. Isso vai mudar os parâmetros do cálculo de tempo. Você também pode pedir para ele apitar quando você estiver recarregando o celular e a bateria ficar completa e pode pedir para ele evitar o modo sleep (o celular não apaga depois de ficar algum tempo sem uso).

A única coisa chatinha é que ele tem um banner de anúncios na parte inferior da tela. Se apertar ali sem querer, ele vai para outro lugar. A versão Pro (US$ 0,99) não tem o banner.