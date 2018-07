Diretor da operadora afirma que o foco da empresa ainda está na expansão do 3G

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – A implantação do 4G está em fase inicial, na visão da TIM. “O 4G tem muito percurso pela frente, já que hoje ainda temos o 3G, que já conta com aparelhos (a preços) mais acessíveis aos consumidores”, afirmou o diretor de operações Lorenzo Lindner a jornalistas.

O executivo afirmou ainda que a empresa vai seguir focando na base de usuários dos serviços pós-pagos. Ele citou que na comparação anual essa base subiu mais de 20%. “Vamos acelerar a migração da base, o que é uma evolução natural”, disse.

Em relação a efeitos não recorrentes referentes a disputas de interconexão de redes, que foram reconhecidos no balanço deste trimestre, ele disse que não deverão afetar os resultados nos próximos trimestres. “Foi um efeito de disputas (com outras teles) sobre tráfego que, por conservadorismo, fizemos este ajuste”, disse.

Os investimentos da empresa somaram R$ 1,123 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 6,2%. Deste total, R$ 123 milhões foram em aquisições e renovações de licenças. Já o restante foi para infraestrutura de cobertura 3G e 4G.

A receita com serviços de valor adicionado cresceu 25,3% no período, puxando a receita de serviços móveis. Este desempenho foi influenciado pelas vendas de aparelhos, que subiram 49,2%, dos quais 78% são smartphones ou webphones.

Cenário competitivo. A TIM observou no segundo trimestre um cenário competitivo “estável” no setor de telecomunicações, de acordo com a mensagem de seu presidente, Rodrigo Abreu, que consta no relatório de administração que acompanha o balanço. “Apesar de alguns movimentos isolados, em geral, o cenário competitivo continua estável”, afirmou.

Segundo ele, no primeiro semestre deste ano, foi registrada uma “recuperação gradual” dos principais indicadores da empresa. “Apesar de um cenário macroeconômico mais difícil e o impacto previsto da nova redução das taxas de interconexão (VU-M), é possível ver que a operação tem demonstrado muito boa resiliência”, escreveu.

Sobre o segundo semestre de 2013, Abreu escreveu que, embora as condições macroeconômicas possam seguir ”desafiadoras”, a empresa pretende ampliar o mix de clientes pós-pagos na base e no incremento do serviço de

dados.

/ AGÊNCIA ESTADO