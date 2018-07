Dois anos se passaram desde que o Google estreou seu Google Chrome. O navegador, hoje, domina só 7,5% do mercado de browsers, mas é um número impressionante se compararmos seu desempenho em dois anos com o do Opera: em 10 anos, o navegador é usado por 2,5% dos usuários.

A novidade é que o Chrome completou dois anos com o lançamento da versão 6, o que também é bastante além da maioria dos navegadores — o próprio IE, que está aí desde sempre, está para lançar sua versão 9.

O Chrome 6 traz uma série de mudanças, a maioria na área da velocidade e da simplicidade, carros-chefe do browser. A versão traz Flash embutido (como as últimas) e continua sendo o melhor navegador para abrir aplicações em HTML5, e o aumento da tecnologia na web deve fazer com que o uso do Chrome cresça, ao menos enquanto o IE9 (que também lerá HTML5) não dá as caras.