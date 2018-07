LOGIN | Mirella Oliveira, gerente de marketing da 2001 Vídeo

Qual a situação das locadoras físicas hoje?

Sentimos uma mudança no comportamento do consumidor com consequências de retração, principalmente em 2013. Já vínhamos estudando adaptações para esta realidade. Em outubro, inauguramos nosso delivery de DVDs. As pessoas que gostam do DVD e do Blu-Ray devido à superioridade da qualidade, diversidade e conteúdo que essas mídias oferecem, cada vez mais têm suas opções restritas ao conteúdo online. Essas reações nos despertaram para uma nova realidade: a 2001 precisa ter foco maior em seu nicho.

Muitos clientes ainda preferem a locadora física?

Sim. Com o fechamento de muitas locadoras, inclusive a Blockbuster, recebemos uma nova demanda, um grande número de clientes vindos dessas empresas. Nosso público fiel continua, mas a massa maior que atendíamos há cinco anos atrás está se esvaindo, devido a essas outras ferramentas. Nosso objetivo é tornar a 2001 um espaço mais intimista. Feito para os amantes de cinema, para quem gosta de conversar, trocar idéias…

O que uma locadora física como a 2001 oferece que o streaming não tem?

A locadora física tem a troca, a relação humana. O programa de rodar pelas prateleiras, trazer a família. E, principalmente, a diversidade do acervo e a qualidade de imagem e som que nenhuma plataforma online possui.

Os acervos de plataformas como iTunes e Netflix têm limitações na sua opinião?

Vou lhe dar um exemplo específico. Recentemente, um cliente apontou para O Auto da Compadecida e disse: “Consumo filme online, mas quando preciso de filmes como este, venho aqui”. O filme 1984 foi nosso sucesso de vendas em um determinado Natal, enquanto as outras empresas lançavam ofertas superagressivas de Avatar. No Natal do ano passado, nosso e-commerce teve o melhor desempenho dos últimos cinco anos, pois fizemos uma ação totalmente focada em nosso nicho.