Florence Lo/Reuters Após ordem de Trump, a ByteDance, dona do TikTok, tem até 20 de setembro para vender as operações do aplicativo em território americano a uma empresa do país

A proposta da ByteDance para se tornar parceira tecnológica da empresa americana Oracle nas operações do TikTok nos EUA ainda precisa ser aprovada por autoridades chinesas e americanas, disse a companhia nesta quinta-feira, 17.

O acordo prevê que a Oracle se torne uma parceira de tecnologia "de confiança". Fontes dizem que a ByteDance deve continuar com participação majoritária no TikTok.

O governo de Trump, que levantou preocupações sobre como o TikTok poderia entregar dados de americanos para o governo chinês, ordenou a proibição do uso do aplicativo a partir de 20 de setembro se não for vendido a uma empresa americana./REUTERS