A herdeira do império bilionário Hilton, Paris Hilton, aumentou uma linha de produtos “virtuais” distribuídos em jogos para redes sociais do Brasil, depois de iniciar a oferta em outubro do ano passado.

A celebridade lançou produtos virtuais para o jogo Segredos do Mar, produzido pela norte-americana Mentez e que tem cerca de 5 milhões de usuários no Orkut, do Google.

Em outubro passado, Hilton lançou uma linha de roupas virtuais com sua marca para o jogo Vida nas Passarelas, também dentro do Orkut e produzido pela Mentez.

“As estatísticas mostram que mais de 50 milhões de usuários brasileiros se conectam ao Orkut todos os dias (…) Vemos o Orkut como uma oportunidade vasta para produtos virtuais”, afirmou em comunicado o presidente-executivo da Virtual Greats, Dan Jansen.

A empresa é especializada em levar para a Web versões virtuais de marcas e produtos de celebridades que incluem, além de Hilton, Snoop Dogg e Justin Timberlake.

