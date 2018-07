O campuseiro foi expulso do evento após atacar a rede interna. A organização considerou a ação uma ‘violação grave’

SÃO PAULO – Um participante da Campus Party foi expulso no primeiro dia por tentar atacar a rede interna do evento, informou a organização nesta terça-feira, 7. A instabilidade da rede na segunda-feira foi creditada à ação do hacker que não teve sua identidade revelada pela Campus.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Um campuseiro fotografou o momento em que o participante é retirado da Arena pela organização. FOTO: Reprodução

O fundador do evento Paco Ragageles lamentou o acontecido pelo Twitter. Segundo a nota, o organização expulsou o participante por considerar a ação uma violação grave.

No primeiro dia, muitos campuseiros reclamaram da internet disponibilizada na Arena. Muitos cabos não funcionavam e outros diziam que a internet estava lenta e caía a todo momento. Desde a noite de segunda-feira a rede não apresentou mais instabilidade.

Leia o comunicado na íntegra:

“A Campus Party Brasil 2012 informa que a causa de eventuais dificuldades de acesso à Internet em alguns terminais instalados na Arena, registrados na tarde de ontem, foi um “ataque” promovido por um campuseiro contra a rede do evento. Ao analisar o ocorrido, a organização do evento classificou a conduta como uma violação grave. De acordo com a clausula 8.4 do “Regulamento para Participação no Evento” http://www.campus-party.com.br/2012/Regu…) o autor do ataque, já identificado, encontra-se em processo de exclusão da Campus Party 2012.

A Campus Party e seus parceiros de tecnologia vêm, a cada ano, implementando melhorias na infraestrutura de acesso para garantir a melhor experiência possível aos campuseiros. Para isso, a organização monitora continuamente a rede interna do evento e a utilização do link de Internet para que sejam evitadas ações semelhantes e tomadas providências rápidas caso ocorram ataques à infraestrutura do evento. A medida visa maximizar a segurança da rede e garantir a tranquilidade dos usuários para que possam compartilhar dados e experiências sem transtornos.”

—-

Leia mais:

• Resumo da terça na Campus Party

• Veja os destaque para esta quarta na Campus Party