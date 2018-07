Na semana em que um garoto de 15 anos deixou empresas e analistas de internet estupefatos ao fazer um dos relatos mais realistas sobre o consumo de internet pelos jovens hoje, afirmando, inclusive, que a garotada não quer saber do Twitter. O Link quer saber: por que os adolescentes não usam Twitter?

Números do Ibope Nielsen Online confirmam a realidade. Enquanto cerca de 26% dos usuários do Twitter ni mundo têm entre 18 e 49 anos, os twitteiros com idades entre 12 e 17 anos têm presença de apenas 8% entre os integrantes da rede de microblogging.

Para discutir o assunto o Link inaugura hoje a sua comunidade no Orkut e convida internautas adolescentes para responder às perguntas: você usa ou não o Twitter? Por que? O repórter Rodrigo Martins irá moderar a discussão. As melhores respostas entre esta quarta e quinta-feira serão publicadas pelo Link.

Quer participar? Basta clicar aqui para ir à comunidade do Link no Orkut.