??? Após votação interna, Partido desiste de concorrer em eleições do ano que vem

O Partido se reuniu pela primeira vez na Campus Party de 2009. FOTO: Arquivo Pessoal

O Partido Pirata do Brasil (PPBr) decidiu que não irá buscar a formalização neste ano, a fim de disputar as eleições municipais do ano que vem. Após votação interna, realizada na noite desta quinta-feira, 16, 49% dos membros decidiram que as primeiras eleições que o Partido deverá concorrer serão as de 2014; 41% optaram por 2012 e 10% se disseram indiferentes.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O PPBr se formou em 2007 na esteira do surgimento de dezenas de partidos no mundo, a começar pela Suécia, defendendo a internet livre, contrária a direitos autorais, e a favor do software aberto e livre e da troca de arquivos online.

Após anos de discussão, parte do Partido passou a defender a urgência da oficialização, a fim de que pudessem disputar eleições e reivindicar suas causas no Congresso de maneira formal. Outra parcela discorda dessa “pressa” e acreditam estarem em tempos de organização interna e de uma definição mais clara de objetivos. Uma terceira parte, menor, argumentava que seria um erro tornar o partido algo oficial e entrar no jogo político, o que subverteria a ideologia pirata.

Paulo Rená, defensor do bloco pró-2012, apesar de apostar na urgência pela formalização, sabe das dificuldades internas. “A gente precisa de uma posição mais homogênea, o que não é o caso agora. A gente tem divergências regionais bastante grandes”, diz.

Jorge Machado, professor e um dos membros fundadores do grupo, acredita que a formalização seria “uma provocação”, o que tornaria o Partido mais conhecido, gerando o interesse popular pelas causas defendidas pelos Piratas.”Mas, para se eleger em 2012, já eram para estar colhendo assinaturas, mas sempre tem gente puxando freio de mão. Muitos ali tem vontade, mas falta habilidade política”, acredita.

O grupo, hoje com 140 membros, deve se reunir virtualmente nesta terça, 21, para definir os próximos passos e já organizam o 2º Encontro Nacional a ocorrer ainda neste ano.

—-

Leia mais:

• Partido Pirata.BR