A Apple recebeu uma patente nos Estados Unidos de um sistema que permite à empresa remover remotamente qualquer aplicativo ou configuração dos seus aparelhos móveis, como o iPad e o iPhone.

—-

O sistema patenteado, de acordo com o site Apple Insider, permitiria reconhecer “um usuário não autorizado, caso ele realize tarefas descaracterizadas com o telefone, especificamente modificações (hacking), desbloqueio ou remoção de SIM card”.

A patente registrada no Escritório de Patentes e Marcas dos EUA é descrita como ‘Sistemas e Métodos para Identificar Usuários Não Autorizados de um Dispositivo Eletrônico”. Além de poder remover modificações dos aparelhos, a patente garante a Apple a criação de um método para identificar usuários a partir de fotos, do timbre da voz e até de batimentos cardíacos.

“A fotografia, a gravação (da voz) ou o batimento cardíaco pode ser comparado, respectivamente, a uma fotografia, gravação ou batimento cardíaco do usuário autorizado do dispositivo eletrônico para determinar se a informação coincide”, diz o arquivo da patente, segundo o site. “Se não, o usuário pode ser detectado como não autorizado”, o que levaria a um bloqueio remoto do aparelho.