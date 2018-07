Apple e Amazon possuem patentes que preveem sistema de venda e empréstimo de e-books, músicas e filmes entre usuários

SÃO PAULO – A Apple patenteou um sistema de venda e empréstimo de conteúdo digital – música, vídeo, e-book, etc – paralelo, entre usuários. O projeto completo (sob o título “Gerenciamento de acesso a conteúdos digitais”, em inglês) foi firmado em três documentos, dois assinados em 2011 e o último em junho do ano passado. O sistema, que por enquanto não deve sair do papel, também foi patenteado em uma versão semelhante pela Amazon, em janeiro deste ano.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

A Apple Insider, site que acompanha de perto a empresa americana, publicou partes do último documento elaborado. De maneira resumida, o sistema funcionaria assim: a loja licencia o produto digital e seus direitos — previamente adquiridos pela loja com a editora portadora do copyright — a um usuário “A”; em seguida, o usuário “A” pode revender o produto ou emprestá-lo para outro usuário “B”, ficando assim impedido de executar o arquivo em seu dispositivo. O arquivo seria controlado, e poderia ser repassado de forma limitada, para um pré-determinado pessoas.

O modelo ajudaria a ampliar o consumo desse tipo de conteúdo, resolveria o problema de quem compra filmes e livros e depois se vê sem ter o que fazer com eles, e ainda continuaria gerando receita para a loja e para as editoras, já que a cada revenda ou empréstimo, parte da quantia negociada lhes seria retornada. Além disso, o modelo permitiria a renegociação por preços mais acessíveis para quem quisesse consumidor um produto digital “usado”, como conceituam na descrição oficial – o que se tratando de músicas, filmes e livros digitais, não faz a menor diferença.

A Amazon também é dona de um sistema parecido (igualmente não em vigor), que, como diferencial, prevê um “mercado eletrônico” para a realização das trocas comerciais entre usuários, que poderiam se dar em forma de streaming, transferência ou download.

A novidade, no entanto, pode gerar dois tipos de problemas: perda de interesse de criadores desses conteúdos e queda do valor desses produtos. Ambas empresas foram criticadas por players do setor apenas por terem documentado um sistema do tipo, imagine quando, ou se, for colocado em atividade.