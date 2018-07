Relógio inteligente seria de vidro dobrável, com tela de 1,5 polegadas e teria as mesmas funções de um smartphone

Mariana Congo, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A Apple registrou a patente de um dispositivo com tela flexível para ser usado no pulso, segundo o site AppleInsider. A notícia reforça os rumores de que a empresa estaria preparando o lançamento de um relógio de pulso inteligente, o iWatch.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

A Apple estaria preparando algo assim? FOTO: Reprodução/Yrving Torrealba

O aparelho teria as mesmas funções de um smartphone. A tela flexível seria um tipo de vidro dobrável, que se encaixaria ao formato do braço.

Segundo o AppleInsider, a Apple apresentou nos Estados Unidos o primeiro pedido de patente relacionado ao iWatch em 2011, no qual descrevia um acessório portátil para ser usado no pulso ou em outras partes do corpo com conexão Bluetooth ou Wi-Fi para mostrar notificações.

Um grupo de 100 desenvolvedores estaria trabalhando no projeto do iWatch, segundo a Bloomberg. O relógio inteligente teria o sistema operacional iOS (o mesmo do iPhone e iPad), tela de 1,5 polegadas e conexão Bluetooth com o iPhone do usuário, de acordo com o New York Times.

A notícia reforça a concorrência entre a Apple e o Google para o lançamento de dispositivos para serem vestidos como acessórios. Ontem, o gigante de buscas lançou um vídeo mostrando a experiência de usar um Google Glass, os óculos inteligentes, e abriu a pré-venda de produto nos Estados Unidos.