Grupo que reúne Apple, RIM e outras gigantes venceu a disputa pelas patentes; empresas como Google e Intel saíram derrotados

As patentes mais valiosas, entre as 6 mil leiloadas, são relacionadas a telefonia móvel e banda larga 4G

BANGALORE – A Apple e a Research In Motion (RIM) são parte do consórcio de seis companhias que pagou US$ 4,5 bilhões por patentes remanescentes da falida Nortel Networks, em um leilão muito disputado no qual o Google e a Intel saíram derrotados.

Microsoft, EMC, Ericsson e Sony também fazem parte do grupo, anunciou a Nortel.

A venda inclui mais de 6 mil patentes e solicitações de patentes envolvendo telefonia sem fio, telefonia sem fio 4G, redes de dados, sistemas ópticos, comunicação por voz, internet, semicondutores e outros campos. As patentes mais valiosas se relacionam à tecnologia de telefonia móvel de banda larga usada em padrões 4G emergentes como o LTE.

O leilão atraiu interesse de grandes empresas de tecnologia, entre as quais o Google, que abriu com um lance de US$ 900 milhões, em abril. Apple e Intel também participaram. O trio é relativamente novato no litigioso mercado da telefonia móvel, que registra forte demanda por celulares inteligentes e tablets.

“A dimensão e o valor monetário da transação não têm precedentes, e o mesmo se aplica ao significativo interesse de grandes empresas de todo o mundo por essas patentes”, disse George Riedel, vice-presidente de estratégia e das unidades de negócios da Nortel.

A parcela da RIM no valor de compra é de cerca de US$ 770 milhões, e a da Ericsson é de US$ 340 milhões, anunciaram as empresas separadamente. As outras empresas não revelaram imediatamente quanto iriam pagar.

A venda está sujeita à aprovação pela Justiça canadense e dos Estados Unidos, que devem realizar uma audiência conjunta sobre o assunto em 11 de julho, segundo a Nortel.

As patentes são os últimos ativos importantes da Nortel Networks, que chegou a ser uma gigante da tecnologia, mas implodiu com o estouro da bolha das telecomunicações, e pediu concordata em janeiro de 2009.

