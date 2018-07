Paul Allen fundou a Microsoft ao lado de Bill Gates. FOTO: Divulgação Paul Allen fundou a Microsoft ao lado de Bill Gates. FOTO: Divulgação

NOVA YORK – O bilionário americano Paul Allen, um dos fundadores da Microsoft e dono de equipes como o Portland Trail Blazers, da NBA, e o Seattle Seahawks, da NFL, doará US$ 100 milhões para a luta contra o vírus ebola, informou nesta sexta-feira o jornal The New York Times.

Allen, cofundador da Microsoft junto com Bill Gates, disse em uma entrevista ao jornal que tinha decidido anunciar a doação “após sentir um chamado” sobre a necessidade de fazer algo contra a epidemia surgida na África Ocidental.

O ressurgimento do ebola causou até hoje mais de 4,5 mil mortes, a maioria delas nos países mais afetados, entre eles Libéria, Serra Leoa e Guiné.

“Enfrentamos um adversário muito duro”, disse Allen nas declarações repercutidas pelo New York Times.

“A natureza do crescimento exponencial deste mal é verdadeiramente um desafio”, acrescentou o empresário.

A doação anunciada quadruplica um compromisso anterior do mesmo empresário, que tinha dito que entregaria US$ 26 milhões para organizações humanitárias e agências oficiais com o objetivo de ajudar na luta contra o ebola.

/EFE