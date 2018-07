O cofundador da Microsoft Paul Allen defende seu novo livro no próximo episódio do programa 60 Minutes que vai ao ar no domingo, 17, nos Estados Unidos. Allen, 58 anos, afirma que o livro é um importante recorte da história da tecnologia e não foi escrito para se vingar de Bill Gates. Em entrevista à apresentadora Lesley Stahl, Allen afirma que queria contar a história como ela ocorreu. Ele disse esperar que as pessoas entendam e respeitem isso.

No livro, Allen escreve sobre os difíceis anos que teve trabalhando com Gates logo no começo da Microsoft. Ele conta ter ouvido Gates conversando com o atual CEO, Steve Ballmer, sobre reduzir a participação de Allen na empresa — enquanto ele se tratava de um câncer. Allen deixou a Microsoft em 1983 multimilionário.

“Eu não conseguia aguentar mais. Explodi e gritei a eles: ‘isso é inacreditável! Isso mostra o verdadeiro caráter de vocês de uma vez por todas’. Falei para os dois, mas olhando diretamente para o Bill”, escreve Allen em um trecho do livro publicado no mês passado pelo site da revista Vanity Fair.

Mas, apesar da imagem desagradável que ele faz de Bill Gates, Allen também revela um outro lado na entrevista ao 60 Minutes. Gates, que hoje está focado em filantropia, consolou Allen quando ele teve câncer pela segunda vez, em 2009. Diz Allen no programa: “Há um laço entre nós que não dá para negar”.

A emisssora CBS publicou um trecho da entrevista em seu site e divulgou outros conteúdos em um comunicado à imprensa.

Allen disse a Lesley Stahl que o momento de lançar o livro “não teve nada a ver com as coisas incríveis que Bill tem feito. Foi porque eu queria vê-lo publicado e, com sorte, ainda enquanto estivesse vivo.”

Allen foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin em 1980, do qual ele conseguiu se curar. Em 2009 foi diagnosticado com um outro tipo de linfoma e passou por tratamentos de quimioterapia. Exames feitos em 2010 mostraram que ele havia se curado.

O livro de Allen, Idea Man, começa a ser vendido na terça-feira, 19, nos Estados Unidos.

Além de falar sobre suas memórias, Allen também deixou o programa filmar seu escritório, sua casa e suas coleções excêntricas — como guitarras de Jimi Hendrix usadas durante o show de Woodstock , aviões de guerra antigos e um submarino.

