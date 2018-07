Por Larissa Fafá

App recria experiência do show na música Live And Let It Die. FOTO: REPRODUÇÃO/JAUNT

SÃO PAULO – É claro que todos nós gostaríamos de ir ao show do Paul McCartney, mas quem não conseguiu juntar aquela grana ou tirar a folga do trabalho e não poderá comparecer no show do ex-Beatle no Brasil pode ter um gostinho de como é estar na plateia através da realidade virtual.

O músico lançou um aplicativo para Android com um vídeo em 360 graus da música Live And Let It Die, gravado em um show nos Estados Unidos com direito ao show pirotécnico, para ser usado junto com o Google Cardboard, um óculos de realidade virtual da empresa que pode ser feito em casa.

O app irá funcionar na maior parte dos smartphones com sistema operacional Android que tenha uma tela de 5 polegadas ou mais. Sir Paul McCartney é o primeiro músico a adaptar um show para a realidade virtual. O aplicativo foi desenvolvido pela empresa Jaunt, a mesma que produz conteúdo para o Oculus Rift, principal gadget do segmento.

Óculos. O Google Cardboard foi lançado em junho deste ano pela empresa para permitir experiências com realidade virtual com o próprio smartphone que tenha Android. Uma estrutura simples de papelão, com lentes e imãs, que fazem a tela do celular se transformar em realidade virtual.

No site do Google Cardboard, a empresa disponibiliza o passo-a-passo para construir o próprio óculos com materiais comuns e baratos. Para quem não tem tanto tempo – ou disposição – para recortar papelão e criar seu próprio molde, sites como o Tinydeal vendem o kit pronto para a montagem. Para quem quer ser mais prático ainda, a DodoCase já envia o Cardboard montado.