O ministro das Comunicações irá à Mobile World Congress em Barcelona para falar sobre banda larga na América Latina

FOTO: Fabio Motta/AE

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, participa hoje, em Barcelona, na Espanha, do Congresso Mundial de Telefonia Móvel da GSMA – Group Speciale Mobile Association.

Ele vai proferir palestra sobre o tema “Conectando a América Latina através da banda larga”, no Seminário Regional da América Latina e Caribe. O despacho presidencial autorizando a viagem, foi publicado hoje, no Diário Oficial da União.

Bernardo embarcará em seguida para França e Alemanha. Em Paris, participará de assinatura, com o governo

francês, do Acordo de Cooperação na área de Tecnologia da Informação e Comunicação, e em Hannover, Alemanha,

integrará a delegação da presidente Dilma Rousseff, na visita à feira de soluções de informática e telecomunicações, CeBit 2012. O Brasil é o destaque da edição deste ano da feira.

/Rosana de Cassia (Agência Estado)

