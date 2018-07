Paulo Coelho; mago dos livros; da internet e (agora) do cinema

O escritor brasileiro Paulo Coelho sabe usar como poucos a internet a seu favor. A última do mago dos livros (ele já vendeu mais de 100 milhões de exemplares em todo o mundo) envolve o cinema. Coelho queria adaptar seu livro ‘A Bruxa de Portobelo’ para as telas, mas de um jeito diferente. O público devia mandar vídeos para cada um dos 15 personagens que mais tarde seriam juntados e formariam a versão final do longa.

22/10/2009 | 20h03