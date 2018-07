Projeto para levar pagamentos e transferências de valores para fora do planeta mira crescimento do turismo espacial

SÃO PAULO – Soa bizarro, mas é verdade. A empresa de pagamentos online prepara-se para disponibilizar seus serviços para clientes que estiverem acima da estratosfera com o PayPal Galactic.

A iniciativa pode ser considerada visionária. O turismo espacial deve se tornar uma realidade na próxima década. Segundo a Forbes, um cálculo estimou que essa indústria poderá faturar US$ 1,6 bilhão nos próximos dez anos.

Já um relatório de 2010 do órgão de aviação americano traz um estudo que prevê que o turismo galáctico pode se tornar uma indústria bilionária em 20 anos.

No comunicado de lançamento da iniciativa, a empresa cita as empresas Virgin Galactic e Space X, pioneiras em projetos de viagens espaciais, e o projeto de um hotel espacial programado para abrir em 2016.

A PayPal lembra que seu serviço de transferência de valores e pagamentos é o primeiro com alcance internacional. Segundo a empresa, ele é utilizado por 128 milhões de terráqueos. E conclui: “Somos a única empresa atualmente em condições de efetivar pagamentos fora do planeta”.

O texto lembra também que a necessidade para um sistema de pagamentos extraterrestre já existe. “Astronautas morando em estações espaciais ainda precisam pagar pelas necessidades da vida enquanto estão no espaço – das contas lá na Terra ao seu entretenimento, como música e livros eletrônicos”.