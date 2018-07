Nova tecnologia permite cadastrar cartões e efetuar pagamentos com o celular, sem colocar a mão na carteira

David Marcus, presidente do PayPal FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – A empresa de pagamentos online PayPal anunciou na quinta-feira, 24, o lançamento no Brasil de um novo aplicativo para pagamentos móveis. Através do PayPal Check-In, o usuário pode cadastrar cartões de crédito e débito e efetuar pagamentos em estabelecimento conveniados sem colocar a mão na carteira, usando apenas o celular.

O presidente da PayPal, David Marcus, veio ao Brasil apresentar a novidade, que está disponível para iOS e Android. “Nosso objetivo é fazer com que o pagamento tenha o mínimo de fricção possível e incrementar a conexão humana no comércio”, disse.

O projeto ainda é piloto, com a tecnologia disponível por enquanto apenas na rede de cafés Suplicy. Perguntado se havia mais estabelecimentos no horizonte, Marcus disse apenas que “grandes varejistas vinham mostrando muito interesse”.

Com a tecnologia, o usuário pode dar um “check-in” no estabelecimento, ter seus pedidos registrados no sistema e depois receber a conta e pagá-la no celular (com opção de incluir gorjeta). O app ainda registra o histórico de despesas e pode trazer informações sobre os estabelecimentos cadastrados (como o cardápio de um restaurante). Contém ainda um recurso de transferência internacional de dinheiro que opera com 26 moedas diferentes.

Segundo o executivo do PayPal, o sistema está disponível em centenas de lugares nos Estados Unidos, Austrália, Japão e Reino Unido, entre outros países. “Este é o primeiro lugar na América Latina”, anunciou.

Marcus falou também sobre as particularidades do mercado brasileiro. Destacou a grande preocupação local com a segurança e também o fato de muitas pessoas ainda não usarem conexão de dados no celular. O que, segundo ele, cria a perfeita oportunidade para um produto relacionado, o PayPal Beacon, um dispositivo com USB que se conecta à rede Wi-Fi.