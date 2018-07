Serviço permite que lojistas aceitem cartões de crédito usando aplicativo e um pequeno leitor anexado ao celular

Serviço contempla pequeno leitor triangular de cartões e aplicativo para iPhone. FOTOS: Reuters

NOVA YORK – O PayPal lançou um serviço de pagamentos móveis que permitem que vendedores aceitem cartões de crédito usando apenas um pequeno leitor triangular de cartões anexado a um telefone celular.

Chamado de PayPal Here, o serviço - que inclui um aplicativo e o leitor, que é gratuito para pequenos lojistas – é similar ao Square, serviço de pagamento móvel criado em 2010 pelo cofundador do Twitter Jack Dorsey. Com ele, os consumidores poderão pagar usando suas contas no PayPal, cartões de crédito ou cheques. Para as duas últimas opções, não é necessário possuir uma conta no serviço.

O PayPal informou, nesta quinta-feira, 15, que o serviço, desenvolvido para iPhone, estará disponível para aparelhos com Android em breve. O serviço, no entanto, não funciona no iPad, onde o Square funciona.

Os lojista que aderirem ao serviço poderão aceitar cartões de crédito mesmo sem obter o leitor, mas o pagamento tomará mais tempo. Tendo o aplicativo do serviço, os comerciantes poderão digitar manualmente ou escanear os dados do cartão de crédito ou do cheque, ou enviar um boleto via e-mail para os clientes para que eles pagem posteriormente.

O serviço já está disponível para alguns lojistas nos Estados Unidos, Canadá, Hong Kong e Austrália. Outros comerciantes podem se inscrever para ter o PayPal Here no site da empresa e podem ser notificados quando puderem usar o serviço.

O PayPal, que foi comprado pelo eBay, ficará com 2,7% por cada transação com via cartão de crédito e PayPal. A taxa de comissão do Square é de 2,75%.

/ AP