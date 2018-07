Setor de comércio eletrônico dos dois países está em fase de grande crescimento

HONG KONG – O PayPal, subsidiária do eBay, está expandindo sua presença nos serviços de pagamentos eletrônicos na Ásia, com planos de atuar na China e Índia, os dois maiores mercados de consumo na região, disse um executivo da companhia nesta sexta-feira, 16.

Nesta quinta-feria, o PayPal lançou um sistema de pagamento móvel que permite que pequenas e médias empresas aceitem cartões de crédito usando um iPhone. FOTO: Reuters

O sistema de pagamentos eletrônicos nacionais do PayPal já está disponível na Ásia em países como Japão e Austrália, onde os mercados de comércio eletrônico são mais maduros e os consumidores estão mais acostumados a pagar online com cartões de crédito, disseram executivos.

“Hoje, o PayPal é usado principalmente para pagamentos internacionais em dinheiro, em ambos os países”, disse Rupert Keely, vice-presidente sênior do PayPal para a região Ásia-Pacífico, em entrevista à Reuters, falando sobre a China e a Índia. “O plano é tentar ingressar nos dois mercados para pagamentos internos”, acrescentou.

Keeley disse que o PayPal havia solicitado licença ao banco central chinês, e que havia planos para fazer o mesmo na Índia, posteriormente. ”Na Índia, queremos estabelecer um escritório para entrar no mercado de pagamentos internos a partir do ano que vem”, afirmou.

Na China, o mercado de pagamentos online é liderado pela Alipay, do Alibaba Group, e pela Tenpay, da Tencent Holdings, enquanto na Índia os participantes mais ativos incluem a CCAvenue e a DirectPay.

Os setores de comércio eletrônico da China e Índia estão crescendo, já que o rápido crescimento econômico de ambos os países alimenta o consumo interno.

Na China, o comércio eletrônico deve ultrapassar os 750 bilhões de iuanes (us$ 118 bilhões) este ano, e o mercado do país deve se tornar o maior do mundo no comércio eletrônico em 2015, de acordo com as estatísticas mais recentes.

Na Índia, o mercado de comércio eletrônico deve crescer em 47% este ano, para mais de 460 bilhões de rúpias (us$ 9,2 bilhões), este ano, de acordo com a organização setorial Internet and Mobile Association of India.

Na quinta-feira, o PayPal lançou o novo serviço PayPal Here, dirigido a pequenas e médias empresas, para permitir que aceitem pagamentos de débito e crédito feitos com aparelhos móveis, como celulares inteligentes. O serviço está disponível nos Estados Unidos, Austrália, Canadá e Hong Kong, informou o PayPal.

/ REUTERS