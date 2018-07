Serviço de pagamento digital lançará terminais físicos que permitirão compras pelo celular

SÃO PAULO – O maior serviço de pagamento digital da internet, o PayPal, começa a se preparar para operar também fora da internet. A empresa quer ganhar espaço em vendas de lojas físicas e instalará terminais que permitirão que o usuário pague contas apenas ao aproximar o seu celular de um terminal, através da tecnologia NFC, ou apenas ao digitar o seu número de telefone e uma senha numérica de quatro dígitos.

—-

A ideia é mais ou menos a mesma usada por Jack Dorsey (fundador do Twitter) na start-up Square, que criou um receptor para cartões de créditos que se encaixa em smartphones e que vem tentando ganhar espaço nas lojas dos Estados Unidos, começando com um forte investimento na cidade de Nova York. A entrada do PayPal na área de pagamentos móveis significa ainda mais força para a tendência móvel, que já vem sendo bastante usada na Ásia mas que nunca pegou de verdade fora de lá.

O PayPal espera criar ferramentas que possibilitem que os lojistas adaptem os seus terminais de cartões de crédito para aceitar o serviço de pagamento digital. Um teste com vinte lojistas deve ser iniciado até o final do ano, mas a novidade deve ser introduzida aos poucos ao longo do próximo ano.

A empresa fez um vídeo para explicar o novo projeto: