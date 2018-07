Empresa americana Boku revelou novo serviço para pagamento via celular em locais que aceitem cartão

SAN FRANCISCO – O PayPal, serviço de pagamentos online controlado pelo eBay, acaba de encontrar novo rival em sua corrida para desenvolver um sistema de pagamento móvel que possa ser usado em lojas físicas.

A Boku, uma grande companhia de pagamentos móveis online que conta com investimentos de grupos de capital para empreendimentos como a Andreessen Horowitz e a Benchmark Capital, revelou na quinta-feira, 23, um novo serviço que permite que pessoas realizem pagamentos com seus celulares em quaisquer estabelecimentos que aceitem cartões de crédito.

A Boku já oferece um serviço de cobrança em conta telefônica via 230 operadoras de telefonia móvel, entre as quais AT&T, Vodafone Group e Verizon Communications, em mais de 60 países. O serviço permite que as pessoas paguem usando seus números de celular e inclui os valores debitados em suas contas mensais de telefonia móvel.

A cobrança via operadora normalmente fica limitada a compras online de baixo valor, seja via computador pessoal ou por meio de aplicativos móveis.

A nova plataforma da Boku, conhecida como Boku Accounts, permite compras em lojas físicas, um mercado muito maior. O serviço será oferecido aos assinantes por suas operadoras, com suas marcas, e a Boku operará o sistema primário.

O lançamento faz da Boku concorrente direta do PayPal, que está promovendo o uso de seu popular serviço online de pagamentos em lojas físicas. O Google também está tentando introduzir seu serviço Google Wallet em lojas, por meio de parcerias com gigantes como MasterCard e Citigroup.

O sistema de pagamento em loja da PayPal funciona nos terminais existentes de ponto de venda do varejo, mas torna necessária uma atualização de software. O Google Wallet funciona com celulares que disponham de chips Near-Field Communication (NFC) e para lojas que usem terminais que operem com essa tecnologia.

O serviço da Boku inclui uma etiqueta que os usuários podem colar aos seus celulares e faz de qualquer aparelho um celular NFC. Também inclui um cartão de débito que pode ser lido nos terminais existentes do varejo, sem atualização de software, de acordo com a companhia.

“Queremos tornar o sistema disponível em qualquer loja”, disse Ron Hirson, co-fundador da Boku. “Não é preciso um celular novo ou um terminal novo”.

