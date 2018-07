Empresário que ajudou a programar o primeiro computador pessoal diz que, hoje, seu principal computador é um tablet

Bill Gates e Andy Grove, da Intel, com o histórico IBM 5150 PC (à direita), no Museu Tecnológico de Inovação, na Califórnia, em 2001. FOTO: Lou Dematteis/ REUTERS

LOS ANGELES – A indústria tecnológica comemora nesta sexta-feira, 12, o 30º aniversário da estreia do primeiro computador pessoal, aparelho que revolucionou a informática para o consumo e cujo consumo é ofuscado com lançamentos dos tablets.

Em 12 de agosto de 1981, a IBM divulgou, no hotel Waldorf Astoria de Nova York, o famoso 5150 PC, que representou uma mudança de paradigma no setor ao ser projetado em um tempo recorde graças ao uso de componentes de diferentes companhias.

A necessidade de se adiantar frente a rivais como Apple, que estrearam seus protótipos nos anos 1970, levou a IBM apostar por tercerizar os sistemas a empresas como Intel e Microsoft, em vez de investir em seu desenvolvimento. Um modelo de fabricação que foi padronizado a partir de então.

A versão básica do primeiro PC (personal computer), que chegou no mercado custando US$ 1.565, dispunha de uma memória RAM de 16 kilobytes – para se ter uma comparação, o iPhone 4 tem uma capacidade 32 mil vezes superior – sem porta para disquete nem disco rígido, um preço no qual nem sequer incluía o monitor (tinha um cabo para conectá-lo à televisão), que era vendido à parte.

Em 1982, um ano depois do lançamento do PC, a Compaq (então Texas Instruments) apresentou o primeiro computador portátil, que também utilizou processadores da Intel e software da Microsoft, e que, em apenas 12 meses, vendeu 53 mil unidades, cada uma pesando 13 quilos.

O plano de negócio da IBM estimava vendas de 240 mil exemplares de seus PC entre 1981 e 1986, mas o sucesso de seu 5150 superou as expectativas, que alcançou esse número no primeiro ano e originou um boom comercial que acelerou a chegada da informática para os home offices.

Declínio. Hoje em dia, nos EUA, há cerca de um computador pessoal per capita. No entanto, o domínio destes aparelhos está ameaçado, uma vez que há uma estagnação e inclusive queda de suas vendas. No primeiro trimestre do ano, se comercializaram 4,4% a menos de PCs comparado ao mesmo período de 2010, segundo dados da empresa de pesquisa de mercado IDC.

Gurus do setor como Steve Jobs, CEO da Apple, proclamaram o fim da era do PC, um formato que se tornou obsoleto frente os dispositivos móveis e sistemas em rede da computação nas nuvens.

Em artigo publicado nesta semana no blog Building a Smart Planet, intitulado “IBM Leads the Way in the Post-PC Era“, o diretor tecnológico da IBM para o Oriente Médio e África, Mark Dean, manifestou que 30 anos após trabalhar no primeiro PC, esses aparelhos ficaram defasados.

“Estou orgulhoso que a IBM decidiu abandonar o negócio dos computadores pessoais em 2005 e vendeu nossa divisão da PC para Lenovo”, disse Dean. “Quando ajudei a projetar o PC nunca pensei que viveria o suficiente para ser testemunha de sua queda, mas apesar disso, os PCs continuarão sendo muito usados, vão seguir o mesmo caminho que a máquina de escrever e os discos de vinil”, comentou o engenheiro.

“Meu computador principal agora é um tablet”, afirmou Dean, que prevê que o futuro da tecnologia vai além dos PCs, tablets e dos smartphones. “Está ficando claro que a inovação cresce melhor não nos dispositivos, mas nos espaços sociais que há entre eles, onde as pessoas e as ideias se encontram e interagem. É aí onde a computação pode ter o impacto mais poderoso”, assegurou.

